Пугачева вышла на связь на фоне новостей об отъезде из Израиля

Певица Алла Пугачева впервые за три месяца вышла на связь с фанатами, опубликовав снимки мужа и детей в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Живем дальше», — подписала кадры Пугачева.

В октябре 2022 года Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Недавно сообщалось, что Максим Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр. У комика запланирован тур по Европе. Вылетела ли из Израиля супруга артиста Алла Пугачева, неизвестно. При этом ходили слухи, что артистка вместе с детьми приехала на Кипр. Однако позднее директор Пугачевой Чупракова не подтвердила эту информацию.

Ранее Сергей Лукьяненко написал сценарий для фильма про космонавтов в симуляции «Смешариков».