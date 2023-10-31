Scally Milano получил штраф за побуждающие употреблять наркотики треки

Рэпер Scally Milano получил штраф в 10 тысяч рублей за треки, в которых усмотрели побуждение к употреблению наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН-ТВ».

По данным канала, экспертиза установила, что некоторые песни Scally Milano, размещенные на таких платформах, как «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс.Музыка» и «MTS Music», побуждают к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек рэпера к административной ответственности и назначил штраф. Сам Scally Milano факт правонарушения признал, раскаялся и удалил песни со всех площадок.

В начале 2023 года полиция остановила концерт артиста в Санкт-Петербурге из-за обвинений в пропаганде наркотиков. В конце июня стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заблокировал треки Scally Milano «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА» и «Сделать это» на 14 ресурсах.

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