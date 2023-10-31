Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн* рассказал о жизни Павла Дурова в Дубае

Рэпер Моргенштерн заявил, что Павел Дуров почти ни с кем не общается в Дубае

close
100%
mmdcrew/YouTube

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) на подкасте Фрейм Теймера рассказал, что разработчик Павел Дуров живет в Дубае отшельником.

«Я бы не смог так жить. Он отшельник, у него рядом мало людей. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин. Мы с ним еще говорили про любовь, я ему говорил: «Я влюбился очень сильно. Когда у тебя такое было в последний раз?» А он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать», — вспомнил Моргенштерн.

По словам музыканта, Дуров считает, что любовь дарит положительные эмоции, но крайне негативно сказывается на продуктивности и трудоспособности. Моргенштерн добавил, что Дуров сам пригласил его к себе домой. Музыкант приехал в гости с бывшей женой Диларой Зинатуллиной и охранником. Рэпер отметил, что общение вначале не клеилось, но со временем им удалось найти общий язык и интересы.

«Сначала было скованно и сложно. Это же Павел Дуров — «ВКонтакте» сделал, стену убрал, «голоса верни». Потом разговорились, он показался простым пацаном. Со своими загонами, но простым в общении. Мы какое-то время спортом занимались, качались», — резюмировал Моргенштерн.

Ранее Люся Чеботина снялась в клипе с Киркоровым и назвала его «большим ребенком».

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий