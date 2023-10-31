Моргенштерн* рассказал о жизни Павла Дурова в Дубае

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) на подкасте Фрейм Теймера рассказал, что разработчик Павел Дуров живет в Дубае отшельником.

«Я бы не смог так жить. Он отшельник, у него рядом мало людей. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин. Мы с ним еще говорили про любовь, я ему говорил: «Я влюбился очень сильно. Когда у тебя такое было в последний раз?» А он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать», — вспомнил Моргенштерн.

По словам музыканта, Дуров считает, что любовь дарит положительные эмоции, но крайне негативно сказывается на продуктивности и трудоспособности. Моргенштерн добавил, что Дуров сам пригласил его к себе домой. Музыкант приехал в гости с бывшей женой Диларой Зинатуллиной и охранником. Рэпер отметил, что общение вначале не клеилось, но со временем им удалось найти общий язык и интересы.

«Сначала было скованно и сложно. Это же Павел Дуров — «ВКонтакте» сделал, стену убрал, «голоса верни». Потом разговорились, он показался простым пацаном. Со своими загонами, но простым в общении. Мы какое-то время спортом занимались, качались», — резюмировал Моргенштерн.

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