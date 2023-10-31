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Валя Карнавал сменила имидж и надела корону

Блогер Валя Карнавал сделала короткую стрижку и сняла откровенное видео

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karna.va/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Валя Карнавал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала новый образ с короткой стрижкой.

Она сняла откровенное видео для своего блога, на котором предстала в открытом купальнике и с короной на голове.

Валя Карнавал известна по своим юмористическим видео на платформе TikTok. В сентябре 2020-го Карнавал представила свой дебютный сингл «Психушка». В октябре того же года российский журнал Forbes поместил ее на пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Карнавал дебютировала в кино в 2021 году. Она сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снимется в комедийном сериале «Экстрим». В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х.

Ранее Люся Чеботина снялась в клипе с Киркоровым и назвала его «большим ребенком».

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