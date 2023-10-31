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Люся Чеботина снялась в клипе с Киркоровым и назвала его «большим ребенком»

Певица Люся Чеботина опровергла слухи о капризности и злобе Филиппа Киркорова

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RockFam

Певица Люся Чеботина пригласила Филиппа Киркорова на главную роль в своем новом клипе и сравнила певца с большим ребенком. Об этом она заявила в беседе с kp.ru.

«Филипп Бедросович — мой король! Ну, конечно же, то, как одевается он, невозможно повторить. Многие вещи, которые на нем, прямо с подиума, они потрясающие. Его аутфиты делают мировые дизайнеры, легенды стиля. Тут просто «ноу комментс», это сто из десяти», — рассказала Чеботина.

При этом она назвала Киркорова трудоголиком, который является одновременно и хорошим другом, и эпатажным артистом. Певица считает, что у них с музыкантом сложились очень теплые отношения. По словам Чеботиной, Киркоров ее направляет и помогает. Девушка в детстве смотрела выступления певца по телевизору, а сейчас они иногда переписываются, что сильно радует исполнительницу.

«Филипп напоминает мне большого ребенка в плане искренности и открытости людям. И это очень круто, потому что он остается собой. Слухи о том, что Филипп — капризный, злой, что он может кого-то оскорбить — это все миф. Эти люди реально «выпросили». Такого душевного человека надо еще поискать», — резюмировала Чеботина.

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