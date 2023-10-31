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Zivert раскрыла, как наполняет свой «ментальный сосуд»

Певица Zivert призналась, что снимает напряжение во время прогулки с собакой в лесу

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Zivert в разговоре с РИА Новости заявила, что отдыхает ментально во время прогулки с собакой в лесу.

«А чтобы выдохнуть и наполнить свой ментальный сосуд, я иду с собакой в лес. Могу там и с деревьями пообниматься, и поорать — выпустить пар. Ну и общение с близкими и родными всегда помогает по-настоящему расслабиться», — отметила Zivert.

По словам звезды, наиболее оптимальным способом восстановить силы и дух после работы для нее является отпуск. Однако сейчас у певицы нет возможности приостановить работу, поэтому она старается поддерживать себя в форме и тонусе при помощи физической нагрузки. Zivert отметила, что новый тренер помог ей подобрать подходящие упражнения для тренировок, чтобы они больше не ощущались изнурительными.

«Нашла своего тренера — она поставила мне технику, показала, что полноценные тренировки получаются и без тяжелых, изнурительных упражнений. Кроме того — правильное питание. Здесь я тоже навела порядок», — резюмировала звезда.

Ранее Zivert объяснила, почему записала новый альбом не в России.

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