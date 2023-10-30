Любимова заявила об интересе к этническому кино на фоне скандала с фильмом «Айта»

Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова заявила, что у россиян начал пропадать интерес к фильмам о жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

«Если вы обратите внимание и на сериалы, и на полный метр, то увидите, что немножко центр смещается от Москвы и Санкт-Петербурга. Появляются новые города, новые регионы. Нам очень важно, чтобы появлялись проекты, где главные герои не только на Новом Арбате живут, не только на Тверской ссорятся, не только на Новодевичьем кладбище прощаются», — отметила Любимова.

Она считает, что сейчас градус интереса россиян повысился в пользу этнического кино, отличным примером которого министр культуры назвала якутские фильмы. Она заверила, что правительство будет поддерживать подобные картины, если это «здорово написано» и отражает реальные события, происходящие в регионе. Любимова убеждена, что россияне потеряли интерес к картинам о состоятельных москвичах, так как «сказка о Золушке» постепенно набивает оскомину.

В октябре стало известно, что якутский кинематограф с начала текущего года собрал 80 миллионов рублей, превысив исторический максимум. Лидером среди якутских лент стал «Айта» режиссера Степана Бурнашева, который заработал 26 миллионов рублей. Несмотря на успех, фильм «Айта» пропал из библиотек российских онлайн-кинотеатров после требования Роскомнадзора, выявившего в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». После Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Ранее режиссер «Оппенгеймера» назвал биографические фильмы «бесполезным» жанром кино.