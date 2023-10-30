Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ирина Безрукова рассказала о встрече с опасным животным на съемках в Китае

Актриса Ирина Безрукова вспомнила, что в ее бунгало заползла змея на съемках в Китае

close
100%
Никита Вознесенский

Актриса Ирина Безрукова в разговоре с «Пятым каналом» вспомнила, как во время съемок в Китае в ее бунгало заползла змея через щель под дверью.

«Вы знаете, в Россию этот «сюрприз» не доехал, но когда я снималась в Китае, действительно заползла змея в бунгало. Там было расстояние под дверью. После того случая стали подкладывать полотенца, чтобы не было повторного инцидента. Потом стала видеть там всяких ящериц, таракашек», — рассказала Безрукова.

Она уточнила, что инцидент обошелся без укусов и госпитализации.

Незадолго до этого в соцсетях стали популярны кадры с женщиной из Австралии, где она стоит на стуле и достает с потолка двух больших змей с помощью палки. В какой-то момент одна из рептилий обвила руку австралийки, однако это не смутило домохозяйку. После того как пользователи соцсетей стали свидетелями действий женщины, они признались, что даже через экран не смогли сохранить спокойствие, глядя на змей.

Ранее Хабенский получил поздравление из космоса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий