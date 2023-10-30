Ирина Безрукова рассказала о встрече с опасным животным на съемках в Китае

Актриса Ирина Безрукова в разговоре с «Пятым каналом» вспомнила, как во время съемок в Китае в ее бунгало заползла змея через щель под дверью.

«Вы знаете, в Россию этот «сюрприз» не доехал, но когда я снималась в Китае, действительно заползла змея в бунгало. Там было расстояние под дверью. После того случая стали подкладывать полотенца, чтобы не было повторного инцидента. Потом стала видеть там всяких ящериц, таракашек», — рассказала Безрукова.

Она уточнила, что инцидент обошелся без укусов и госпитализации.

Незадолго до этого в соцсетях стали популярны кадры с женщиной из Австралии, где она стоит на стуле и достает с потолка двух больших змей с помощью палки. В какой-то момент одна из рептилий обвила руку австралийки, однако это не смутило домохозяйку. После того как пользователи соцсетей стали свидетелями действий женщины, они признались, что даже через экран не смогли сохранить спокойствие, глядя на змей.

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