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Вика Цыганова назвала Газманова «нечистью» из-за лицемерной позиции насчет СВО

Певица Цыганова осудила Олега Газманова за скандал на концерте в Дубае

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vika.tsyganova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) раскритиковали певца Олега Газманова за лицемерную позицию по отношению к СВО.

«Для нас Валерий Меладзе, Александр Ревва — нечисть. Предатели. Газманов тоже нечисть, он еще обиделся на это, а зря», — сказала Цыганова.

Она считает, что российскому артисту не стоило в трудное для страны время ехать выступать на концерте в Дубае. Цыганова язвительно предположила, что у Газманова раздвоение личности, вспоминая о скандальном случае на том мероприятии. Тогда Газманова публично попросили поддержать Украину, но музыкант не стал этого делать. При этом певец также не стал спорить и отстаивать позицию РФ, а просто попросил сменить тему.

«Если ты декларируешь и тебя выводят в первые ряды со знаменами — будь добр соответствовать», — возмутилась Цыганова.

При этом она выразила мнение, что у Газманова хорошие песни, но воевать под них никто не пойдет.

26 октября октября на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

После интервью Вадим Цыганов сообщил, что после публикации интервью певицу внесли в «черный список», также сорвалось поздравление Цыгановой на Первом канале. 28 октября Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала видеозаписи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как его создала нейросеть.

Ранее Хабенский получил поздравление из космоса.

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