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Хабенский получил поздравление из космоса

Худрука МХТ Хабенского поздравили космонавты

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Художественный руководитель МХТ им. Чехова рассказал, что в 125-летний юбилей театра получил поздравление из космоса. Об этом сообщает издание «7 дней».

«Сегодняшний МХТ находится в поисках тем, он перегружен работой, и это здорово. Мы занимаемся хулиганством, но со смыслом и с человеческим содержанием… Набрались наглости создавать новые традиции: учредили премию Художественного театра, сотрудничаем с Роскосмосом — сегодня космонавты поздравили нас с орбиты», — рассказал он перед премьерой спектакля «9 ряд. 10, 11 место», созданного к юбилею.

Действие в постановке происходит на сцене и в зрительном зале МХТ, первыми перед публикой появляются Станислав Любшин и Наталья Тенякова, играющие влюбленную пару.

«Эта пьеса Юлии Поспеловой, поставленная Денисом Азаровым, про зрителей и тех, кто работал и работает в театре, о людях, чьи судьбы переплелись благодаря МХТ. А наш юбилей — не подведение итогов. Наоборот, это новые задумки и их воплощение», — заверил он.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера и режиссера Константина Хабенского орденом Почета.

Ранее продюсер рассказал, почему Пугачеву считали «крестной матерью» российского шоу-бизнеса.

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