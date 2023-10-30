Продюсер рассказал, почему Пугачеву считали «крестной матерью» российского шоу-бизнеса

Певицу Аллу Пугачеву считали «крестной матерью» российского шоу-бизнеса и хотели видеть на любом мероприятии и в каждом эфире. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказал музыкальный продюсер и организатор концертов Сергей Лавров.

По его словам, это связано с тем, что ее «легкая рука» помогала другим артистам легко «взлететь».

«Но также артиста могли «закопать» и не брать ни в какие эфиры. Это происходило из-за высокого уровня ее популярности. Все каналы боролись за ее участие, потому что Пугачева обеспечивала рейтинги. Она могла легко сказать: «А, там будет вот эта вот? Тогда не буду участвовать». И всех артистов резко меняли под нее. Она не руководила телеканалом, но могла сказать, с кем она будет петь, а с кем не будет», — отметил Лавров.

Музыкальный продюсер добавил, что молодые исполнители, на сольных концертах которых появлялась певица, могли рассчитывать на коммерческий успех.

«Если Пугачева появилась у тебя на сольном концерте в Москве — ты звезда. А если она спела с тобой дуэтом — аншлаги обеспечены надолго. Ее присутствия ждали, хотели, ее умоляли прийти», — добавил организатор концертов.

В середине октября Сергей Лавров говорил, что Алла Пугачева в своем райдере уделяла особое внимание пунктам, которые касались проживания и передвижения. По его словам, главным пунктом в райдере артистки был теплый загородный дом или отель.

Напомним, что после начала военной операции на Украине Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) улетела из России в Израиль. 23 октября сообщалось, что Пугачева покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри и улетела на Кипр.

Ранее стало известно, как выглядит пентхаус Пугачевой и Галкина на Кипре.