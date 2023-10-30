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В офисе Филиппа Киркорова рассказали о состоянии его отца на фоне слухов о приступе астмы

«КП»: у Бедроса Киркорова был контрольный визит к кардиохирургу

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Бедрос Киркоров самостоятельно приехал в клинику, ему никто не вызывал скорую помощь. Об этом kp.ru рассказали представители команды его сына, Филиппа Киркорова на фоне сообщений о том, что артисту потребовалась срочная медицинская помощь из-за приступа астмы.

По словам собеседника газеты, 91-летний Киркоров-старший на протяжении последних трех лет наблюдается у кардиохирурга Амирана Ревишвили на фоне проблем с сердцем.

«У Бедроса сегодня был контрольный визит к Амирану Шотаевичу», — объяснили в офисе Филиппа Киркорова.

Друзья Бедроса Киркорова добавили, что артист сейчас находится в своей квартире. За ним ухаживает его 43-летняя подруга Олеся.

30 сентября Telegram-канал 112 сообщал, что Бедросу Киркорову потребовалась срочная помощь врачей из-за приступа астмы. По данным канала, ему стало плохо рано утром, он якобы начал задыхаться, и ему вызвали «скорую». Врачи оказали артисту помощь на месте и рекомендовали при повторном приступе вызвать врачей из поликлиники, добавили в издании.

Ранее Бедрос Киркоров рассказал о своем здоровье после слухов о приступе астмы.

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