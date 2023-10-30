Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голди Хоун рассказала об общении с инопланетянами

Актриса Голди Хоун призналась, что общалась с инопланетянами

close
100%
Richard Shotwell/AP

Актриса Голди Хоун рассказала, что общалась с инопланетянами, когда ей было 20 лет. Артистку цитирует Fox News.

По словам 77-летней звезды, она встретила двух или трех инопланетян, когда работала танцовщицей.

«Я так хорошо помню: я вышла за дверь, села на ступеньку, взглянула в темное небо и увидела все эти звезды. Я подумала: как огромен мир, как малы мы, одни ли мы в целой огромной вселенной? И сказала: «Я знаю, что вы там, что мы не одни, я бы хотела встретиться однажды», — вспоминает Хоун.

Через три или четыре месяца, продолжила актриса, она ночевала в машине друга после изнурительной репетиции, когда вдруг услышала странный высокий звук. Тогда она выглянула из машины.

«Я увидела две или три треугольные головы. Они были серебристого цвета, с разрезом вместо рта, маленькими носами, без ушей. Показывали на меня в машине, будто обсуждали как вещь, гудели», — поделилась Хоун.

Актриса не могла двигаться и не знала, действительно ли видит инопланетян, однако впоследствии встретилась с уфологами, которые подтвердили, что такое якобы могло случиться.

Накануне певица Бритни Спирс в своих новых мемуарах «Женщина во мне» рассказала о предполагаемой встрече с инопланетянами. Спирс призналась, что пережила сверхъестественный опыт, когда путешествовала по пустыне в Аризоне с подругой после разрыва с Джастином Тимберлейком.

Ранее певица МакSим рассказала, как во время комы близкие пытались украсть ее имущество.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий