Голди Хоун рассказала об общении с инопланетянами

Актриса Голди Хоун рассказала, что общалась с инопланетянами, когда ей было 20 лет. Артистку цитирует Fox News.

По словам 77-летней звезды, она встретила двух или трех инопланетян, когда работала танцовщицей.

«Я так хорошо помню: я вышла за дверь, села на ступеньку, взглянула в темное небо и увидела все эти звезды. Я подумала: как огромен мир, как малы мы, одни ли мы в целой огромной вселенной? И сказала: «Я знаю, что вы там, что мы не одни, я бы хотела встретиться однажды», — вспоминает Хоун.

Через три или четыре месяца, продолжила актриса, она ночевала в машине друга после изнурительной репетиции, когда вдруг услышала странный высокий звук. Тогда она выглянула из машины.

«Я увидела две или три треугольные головы. Они были серебристого цвета, с разрезом вместо рта, маленькими носами, без ушей. Показывали на меня в машине, будто обсуждали как вещь, гудели», — поделилась Хоун.

Актриса не могла двигаться и не знала, действительно ли видит инопланетян, однако впоследствии встретилась с уфологами, которые подтвердили, что такое якобы могло случиться.

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