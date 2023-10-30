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Актер Валерий Николаев снимет фильм об СВО после работы в украинских проектах

Актер Валерий Николаев заявил о съемках документального фильма об СВО

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Global Look Press

Актер Валерий Николаев на юбилейном вечере в МХТ имени Чехова рассказал, что снимет фильм об СВО. Об этом сообщает kp.ru.

«В планах съемки документального фильма, который мы делаем на канале «Соловьев LIVE». Называется «Чтобы знали», это о героях СВО. Это важный проект о ребятах, которые в юном возрасте, до 30 лет, уже сделали столько, сколько я не сделал в свои 58. Фильм об их пути становления», — пояснил он.

Николаев уточнил, что в проекте «Чтобы знали» он выступит в роли режиссера и появится в кадре.

«Надеюсь совмещать — от жадности. Уже разок-другой так делал. Главное — не сбиться с правильного прицела», — сказал он.

До этого Николаев активно снимался в украинских проектах, в частности в «Тайне Марии» и «Клятве врача».

Несколько лет назад Николаев стал героем нескольких скандальных новостей — он совершал ДТП и не подчинялся полиции. За это артист попросил прощения.

Ранее хоррор «Пять ночей с Фредди» стал хитом проката в США.

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