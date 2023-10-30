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Отцу Киркорова потребовалась срочная помощь врачей

112: артисту Бедросу Киркорову потребовалась помощь врачей из-за астмы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Народному артисту России Бедросу Киркорову потребовалась срочная помощь врачей из-за приступа астмы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Согласно информации издания, отцу певца Филиппа Киркорова стало плохо рано утром, он якобы начал задыхаться, и ему вызвали «скорую».

Врачи оказали артисту помощь на месте и рекомендовали при повторном приступе вызвать врачей из поликлиники.

В начале февраля 2023 года Бедроса Киркорова уже приходилось госпитализировать из-за жалоб на затрудненное дыхание.

Летом появлялись сообщения о том, что Киркоров-старший оглох на одно ухо после установки кардиостимулятора, кроме того, он якобы жаловался на быструю утомляемость и боли в конечностях.

Позже помощница Бедроса Киркорова Олеся Мельникова призналась, что ее связывают только деловые отношения с певцом.

«Я ему помогаю — и больше ничего. К Бедросу Филипповичу я отношусь тепло, уважительно, с любовью, как к человеку очень порядочному, доброму и светлому», — заявила она.

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