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Налоговая закрыла компанию Меладзе, которая просуществовала 20 лет

Mash: ФНС закрыла компанию Валерия Меладзе из-за отсутствия активности

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Федеральная налоговая служба закрыла компанию «МБ Про» певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной признания «МБ Про» недействительной стало отсутствие активности после отъезда певца из России. Этот бизнес Меладзе открыл 20 лет назад. Компания предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства.

С начала января Валерия Меладзе просят признать иноагентом. По этому поводу высказывались Фонд исторического наследия, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Поводом стало видео, на котором Валерий Меладзе, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!», выступая на корпоративе в Дубае в январе. По неподтвержденной информации, артист после этого сказал присутствующим, что он «вне политики».

Позднее сообщалось, что прокуратура Москвы проверяет, оказывал ли Меладзе финансовую помощь ВСУ.

Ранее Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) избавился от последней недвижимости в России.

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