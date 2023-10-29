Налоговая закрыла компанию Меладзе, которая просуществовала 20 лет

Федеральная налоговая служба закрыла компанию «МБ Про» певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной признания «МБ Про» недействительной стало отсутствие активности после отъезда певца из России. Этот бизнес Меладзе открыл 20 лет назад. Компания предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства.

С начала января Валерия Меладзе просят признать иноагентом. По этому поводу высказывались Фонд исторического наследия, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Поводом стало видео, на котором Валерий Меладзе, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!», выступая на корпоративе в Дубае в январе. По неподтвержденной информации, артист после этого сказал присутствующим, что он «вне политики».

Позднее сообщалось, что прокуратура Москвы проверяет, оказывал ли Меладзе финансовую помощь ВСУ.

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