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Активисты требуют отменить все выступления Zero People из-за высказываний солиста

Shot: Минкульт, СК и полицию просят отменить выступления солиста Animal ДжаZ

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Zero People/Twitter

Активисты написали обращение в Минкультуры РФ, СК России и силовикам с просьбой отменить все выступления сайд-проекта группы Animal ДжаZ — Zero People. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас коллектив планирует выступить в 17 городах РФ, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и другие. При этом музыканты держат в секрете, на каких именно площадках планируются выступления, так как опасаются рейдов полиции или срыва выступлений активистами.

Летом выступления Zero People отменили во Владивостоке и Хабаровске после жалобы общественников. Активисты тогда обращались в СК и Минкульт с просьбой проверить деятельность лидера Александра Красовицкого из-за «антироссийских высказываний». Помимо этого, они просили запретить концерты Animal Jazz на территории России.

В июне организация «Зов народа» потребовала признать участников группы Animal ДжаZ иноагентами. По словам активистов, Красовицкий в интервью Юрию Дудю2021 года заявил, что ему «стыдно» за отношения между Россией и Украиной.

Кроме того, после событий в Крыму коллектив спел на концерте песню группы «Океан Ельзи», а после начала военной спецоперации на Украине — уехал в Израиль, назвав Россию «токсичной и абьюзерской» страной.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) избавился от последней недвижимости в России.

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