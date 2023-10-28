Концерты XOLIDAYBOY отменили после заявления на Мизулину

Концерт исполнителя XOLIDAYBOY (настоящее имя Иван Минаев) в клубе «Заварка» в Москве 27 октября отменили и перенесли на неопределенное время за девять часов до начала концерта. Об этом сообщает msk1.ru.

«По независящим от клуба причинам, выступление артиста XOLIDAYBOY, запланированное на 27.10.23 в клубе «Заварка», переносится на другую дату», — рассказали представители клуба.

Также XOLIDAYBOY должен был выступать 27 октября на фестивале «Новое Радио ДВИЖ» в фудмолле «Три вокзала. Депо». Это выступление также не состоялось.

Организатор фестиваля подтвердил, что «певцу не разрешили выступать из-за высказываний».

Несколько дней назад глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поддержала отмену туров XOLIDAYBOY в России. Продюсер музыканта Ульяна Почеко пригрозила Мизулиной судом.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — сказала продюсер, решившая подать заявления в СК.

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