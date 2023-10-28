Наталья Рудова пожаловалась на ремонт: «Я в рабстве»

Актриса Наталья Рудова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что продолжает заниматься ремонтом в квартире своей матери.

Рудова рассказала, что тратит все заработанные деньги на улучшение жилья. Звезда отметила, что из-за подобных трат не сможет полететь никуда на отдых. Она также поддержала людей, которые находятся в той же ситуации.

«Ощущение, что я в рабстве у ремонта», — написала актриса.

В сентябре Рудова купила матери двухкомнатную квартиру в Москве. Звезда опубликовала видеоролик, в котором показала, как поздравила мать с днем рождения. Актриса попросила мать закрыть глаза и завела ее в пустую квартиру.

Наталья Рудова известна по роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага». Она также снялась в проектах — «Жизнь по вызову», «В активном поиске», «Бихэппи», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Что творят мужчины! 2», «Молодежка».

В октябре Рудова возмутилась обвинениям в чрезмерном богатстве. Она призвала критиков заняться своей жизнью, а не обсуждать чужую.

Ранее Наталья Рудова заявила, что ей идет материться.