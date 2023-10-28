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Лена Ленина в день рождения застряла в лифте с миллиардером

Писательница Ленина застряла в лифте с миллиардером в день рождения в Париже

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РИА Новости

Писательница и светская леди Лена Ленина в свой день рождения в Париже застряла в лифте большого здания, когда торопилась на обед с друзьями. Об этом сообщает mk.ru.

Она 2,5 часа ожидала сотрудников ремонтной службы, пока друзья сидели в ресторане. Как утверждает Ленина, с ней в лифте застрял крупный французский бизнесмен, с которым светская леди разговорилась.

«Когда ремонтники их выпустили, предприниматель сделал Лене подарок, достойный миллиардера: в качестве компенсации загубленного обеда он предоставит ей с ее друзьями на целый месяц свой замок на его частном острове. А все расходы за его счет, в том числе перелет на его частном самолете, мажордом, горничные, повар и даже массажист», — говорится в публикации.

Накануне актриса Екатерина Климова сняла на фото комнату 16-летнего сына после ремонта и показала снимки в соцсетях.

«Вот такой у нас получился сюрприз для Матвея. Приедет он из «Табакерки» и удивится. Ко дню рождения мы сделали ему комнату в его любимом эко-стиле. Вся мебель из массива дуба с фактурным рисунком натурального дерева», — рассказала звезда.

Ранее Ольга Бузова рассказала о голоде на съемках.

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