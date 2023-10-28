Тейлор Свифт выпустила новую версию альбома «1989», но фанаты слушают старую

Перезаписанный альбом «1989» певицы Тейлор Свифт помог старой версии собрать 15 млн прослушиваний за сутки после премьеры на сервисах Spotify и YouTube. Об этом сообщает TMZ.

Самыми прослушиваемыми песнями альбома 2014 года стали «Blank Space», «Shake It Off», «Style».

Кроме того, фанаты стали чаще покупать старую версию альбома на CD-дисках на сервисе Amazon — делюкс-версия была продана на 271% больше, чем обычно, обычный CD вырос в продажах на 189%.

Выросли и продажи старого альбома на виниловых пластинках — на 210%.

Тейлор Свифт выпустила новую версию «1989» 27 октября. Она перезаписала первые шесть альбомов, потому что не обладает правами на их старые версии после разрыва с лейблом Big Machine и покупки лейбла Скутером Брауном. Соответственно, выпуском новой версии она помогла обогатиться старому лейблу, отмечает издание.

Накануне Свифт стала долларовой миллиардершей.

Ранее муж певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов признался, что обманывал зрителей на концертах группы «Ласковый май».