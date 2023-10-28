Дочь Виктории Бони подралась в Монако

Телеведущая и блогерша Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Анджелина Летиция подралась в Монако.

По словам Бони, мальчик из Колумбии пнул ее дочь и кинул в нее конфетой. После этого девочка ударила его между ног.

«У них была настоящая драка. Немного о жизни молодежи. Даже я с мальчиками не дралась», — заявила звезда.

Анджелина Летиция родилась в отношениях Бони с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Телеведущая и бизнесмен начали свой роман в 2010 году, но через семь лет они расстались. Боня сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным. На данный момент звезда живет в Монако с дочерью.

В июне телеведущая рассказала, что ее дочь собирается запустить собственную линию одежды. Она отметила, что Смерфит готов помочь девочке развивать бизнес.

18 октября телеведущая Виктория Боня показала «папика», который привез ее на Мальдивы.

20 октября издание Super раскрыло, что новым возлюбленным Бони стал предприниматель Руслан Гасанов, которому 30 лет. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai».

Ранее новый возлюбленный Бони работал коллектором.