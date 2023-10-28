Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь Виктории Бони подралась в Монако

Блогерша Виктория Боня заявила, что ее дочь подралась

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогерша Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее дочь Анджелина Летиция подралась в Монако.

По словам Бони, мальчик из Колумбии пнул ее дочь и кинул в нее конфетой. После этого девочка ударила его между ног.

«У них была настоящая драка. Немного о жизни молодежи. Даже я с мальчиками не дралась», — заявила звезда.

Анджелина Летиция родилась в отношениях Бони с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Телеведущая и бизнесмен начали свой роман в 2010 году, но через семь лет они расстались. Боня сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным. На данный момент звезда живет в Монако с дочерью.

В июне телеведущая рассказала, что ее дочь собирается запустить собственную линию одежды. Она отметила, что Смерфит готов помочь девочке развивать бизнес.
18 октября телеведущая Виктория Боня показала «папика», который привез ее на Мальдивы.

20 октября издание Super раскрыло, что новым возлюбленным Бони стал предприниматель Руслан Гасанов, которому 30 лет. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai».

Ранее новый возлюбленный Бони работал коллектором.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий