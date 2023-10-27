Критик Соседов возмутился исполнением Чеботиной песни Аллегровой

Критик Сергей Соседов заявил в беседе с NEWS.ru, что композиция «Императрица» певицы Люси Чеботиной не имеет никакого отношения к первоисточнику Ирины Аллегровой.

«Это безобразие, разлюли малина, неуважение к автору песни. И это даже не мелодия «Императрицы», она полностью была изменена, это совершенно другая мелодия», — возмутился телеведущий.

Соседов отметил, что в исполнении Чеботиной песня получилась не про императрицу, а про девушку, у которой болит голова и ей надо сходить в аптеку за лекарством.

«У меня такое чувство, что Люся Чеботина не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. Я не говорю, что Чеботина прям бездарность, — ничего личного. Но это бездарно сделано», — отметил он.

Критик назвал кавер Чеботиной надругательством, а также обвинил артистку в непрофессионализме.

Недавно Чеботина высмеяла участника шоу талантов за высшее образование. Певица назвала глобально большой ошибкой в жизни то, что молодой артист VAL решил получать высшее образование вместо того, чтобы продвигать себя в музыкальной сфере.

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