Меган Маркл хочет делать подкасты за миллионы долларов

Актриса и супруга принца Гарри Меган Маркл планирует заключить многомиллионный контракт с компанией Audible, сервисом аудиокниг и подкастов Amazon. Об этом сообщает Page Six.

По данным источника, эта сделка либо поможет актрисе осуществить ее голливудскую мечту, либо окончательно разрушит.

«Разрыв со Spotify сильно ударил по Меган, не говоря уже о самолюбии. С тех пор она совсем потерялась, но эта сделка может все изменить», — отметил инсайдер.

Источник добавил, что нынешний контракт Маркл может привести к большим выплатам — даже большим, чем те, которые предлагал Spotify. Актриса сильно нервничает из-за происходящего и почти не спит. Инсайдер отмечает, что если эта сделка не состоится, то вряд ли другие голливудские компании будут готовы к сотрудничеству с Маркл.

В 2022 году соглашение с Audible заключили Мишель и Барак Обама. По контракту семья договорилась сделать несколько аудиопроектов для сервиса. При этом сумма той сделки не разглашалась.

В июне 2023-го Spotify досрочно разорвал контракт о производстве подкастов с принцем Гарри и Меган Маркл. Эта сделка оценивалась в $20 миллионов. В рамках соглашения супруги и стриминг выпустили один сезон аудиошоу Archetypes.

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