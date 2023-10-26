Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Интервью Собчак и иноагента Моргенштерна сорвалось: «Против нашего свидания даже звезды»

Журналистка Собчак сообщила, что интервью с Моргенштерном* в Дубае не состоялось

close
100%
xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Журналистка Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что их интервью с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом), запланированное на 26 октября, не состоялось.

«Шекспиру и не снился такой накал страстей: против нашего свидания сегодня даже звезды. Мы с моей любимкой не встретимся в назначенном месте. Но это лишь очередная преграда на пути любящих сердец. И мы ее преодолеем», — поделилась телеведущая.

При этом Собчак не стала раскрывать причину переноса беседы.

Конфликт между Собчак и Моргенштерном начался после предыдущего интервью, выпущенного в 2021 году. Тогда музыкант обвинил журналистку в том, что после этой беседы ему нельзя «вернуться в свою страну». Он также признался, что редакторы подсказывают вопросы журналистке через микронаушник.

Позднее Собчак согласилась провести еще одно интервью с рэпером, без команды и в прямом эфире. Моргенштерн настоял, чтобы следующая их беседа состоялась в Дубае.

Недавно сообщалось, что билеты на открытое интервью Собчак и Моргенштерна стоят от 25 тысяч рублей.

Ранее композитор Александр Зацепин рассказал, соперничал ли он с Геннадием Гладковым.

*  признан в РФ иностранным агентом
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий