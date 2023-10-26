Интервью Собчак и иноагента Моргенштерна сорвалось: «Против нашего свидания даже звезды»

Журналистка Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что их интервью с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом), запланированное на 26 октября, не состоялось.

«Шекспиру и не снился такой накал страстей: против нашего свидания сегодня даже звезды. Мы с моей любимкой не встретимся в назначенном месте. Но это лишь очередная преграда на пути любящих сердец. И мы ее преодолеем», — поделилась телеведущая.

При этом Собчак не стала раскрывать причину переноса беседы.

Конфликт между Собчак и Моргенштерном начался после предыдущего интервью, выпущенного в 2021 году. Тогда музыкант обвинил журналистку в том, что после этой беседы ему нельзя «вернуться в свою страну». Он также признался, что редакторы подсказывают вопросы журналистке через микронаушник.

Позднее Собчак согласилась провести еще одно интервью с рэпером, без команды и в прямом эфире. Моргенштерн настоял, чтобы следующая их беседа состоялась в Дубае.

Недавно сообщалось, что билеты на открытое интервью Собчак и Моргенштерна стоят от 25 тысяч рублей.

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