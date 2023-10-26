Экс-возлюбленные Ольга Бузова и Дава воссоединились в Китае

Певица Ольга Бузова и блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) снялись в реалити-шоу «Сокровища императора», пара впервые появилась на одном проекте после расставания. Об этом сообщает Super.ru.

Cъемки проходили в Китае. Бузова выступила в качестве ведущей, а Манукян оказался участником.

К проекту также присоединился Филипп Киркоров. «Сокровища императора» стали одними из немногих, где исполнитель предстал как участник реалити-шоу.

Super.ru отмечает, что на одном из снимков у Киркорова видно кольцо на безымянном пальце правой руки. Издание предполагает, что артист мог сыграть тайную свадьбу со своей новой возлюбленной.

В проекте «Сокровища императора» звездные участники будут бороться за приз в 14 миллионов рублей, выполняя задания на скорость во время своего путешествия по Китаю. Кто первый дойдет до финиша — тот и победил.

В 2019 году Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном (Давой). В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

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