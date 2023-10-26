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Подруга Пугачевой о возвращении певицы в Россию: «Хочется, но дети есть дети»

Подруга Пугачевой Аксенова: Примадонна вернется в Россию по просьбе поклонников

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подруга певицы Аллы Пугачевой и портниха Любовь Аксенова призналась, что исполнительница тоскует по России. Ее слова передает mk.ru.

«Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети...» — отметила женщина.

По словам Аксеновой, у исполнительницы остались на родине хорошие и верные друзья, с которыми Пугачева поддерживает общение. В близкий круг Примадонны входит несколько человек.

Подруга Пугачевой добавила, что певица может вернуться в Россию, если ее поклонники сделают программу на ТВ, где публично озвучат подобную просьбу.

«Ей будут приятны такие слова. Тем более, что Алла всегда уважала своих поклонников. И всегда знала о том, что ее сделал народ», — заявила Аксенова.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Ранее Галкина и Пугачеву заподозрили в разрыве.

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