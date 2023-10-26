«Побежали очередную родину искать»: Драпеко о Пугачевой и Галкине

Заслуженная артистка РСФСР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («…А зори здесь тихие», «Вечный зов») высказалась о шоумене Максиме Галкине и его супруге певице Алле Пугачевой, недавно купивших недвижимость на Кипре. Драпеко цитирует aif.ru.

Она обратила внимание на то, что пара решила покинуть Израиль после начала войны страны с группировкой ХАМАС.

«Когда Земля Обетованная тоже загорелась, снова побежали! Очередную родину искать. Как [...] в проруби болтаются! Да чего о них говорить! Вы лучше расскажите про достойных артистов», — сказала она.

По словам Драпеко, она посещает зону спецоперации России на Украине и встречает достойных артистов именно там.

«Их там море! Выступают для наших бойцов, поддерживают страну. А Пугачева с Галкиным, и слава богу, что уехали от нас, очистили нашу землю», — заключила она.

Накануне член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предрек бедность Галкину и Пугачевой, после начала спецоперации уехавшим из России в Израиль.

Ранее жена музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) рассказала о жизни в Израиле после начала войны.