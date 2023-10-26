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Паша Техник лишился бизнеса

Shot: рэпер Паша Техник лишился бизнеса из-за долгов

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techniquepashaa84/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) лишился своего бизнеса из-за того, что больше года не платил долги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

ИП Техника, открытое четыре года назад, проверили и исключили из реестра индивидуальных предпринимателей.

Ивлев открывал ИП для официального ведения блогерской и музыкальной деятельности, однако в последние 15 месяцев не сдавал декларации и не оплачивал долг в более чем 142 тысячи рублей по взятым кредитам.

В начале июня Техник вышел из рехаба, где лечился от наркозависимости. Стоимость лечения, как сообщал Mash, обошлась рэперу и его команде примерно в два миллиона рублей. Говорилось, что Техник останется в рехабе как минимум до сентября, однако музыкант вышел раньше. При этом уже 14 августа супруга Техника в своем Telegram-канале сообщила, что рэпер вновь начал употреблять запрещенные вещества, но позже удалила пост.

В октябре стало известно, что Техник набьет на шее тату, посвященное его алкогольному срыву.

Ранее отказавшимся от хиджаба иранским актрисам запретили сниматься в кино.

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