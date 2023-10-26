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Выйдет новая «Фабрика звезд»

ТНТ перезапустит проект «Фабрика звезд»

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Телеканал ТНТ планирует в 2024 году возродить российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд». Также, начиная с февраля, на канале появится утреннее телешоу под названием «Утро на ТНТ». Об этом объявила директор ТНТ Тина Канделаки.

На презентации нового сезона телеканала, посвященной его 25-летию, Канделаки сообщила: «Вы помните, что я говорила о музыке и о том, что мы не остановимся на двух проектах. И мы не собираемся останавливаться. Кастинг для «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ уже идет».

«Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года.

Ранее комик Алексей Щербаков рассказал в подкасте «Бухарог Лайв» о запретах работающих на ТНТ звезд.

Щербаков заявил, что работающим артистам на ТНТ было запрещено приходить на шоу «Вечерний Ургант». По словам Щербакова, руководство телеканала «чудом» позволило участникам ЧБД прийти в «Вечерний Ургант» в качестве гостей. Артист заявил, что вспоминает съемки с теплотой. Он назвал работу с Ургантом «потрясающей».

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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