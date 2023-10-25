«Это не показатель профессионализма»: Асмус заявила, что не удостоилась ни одной премии

Актриса Кристина Асмус призналась, что ни разу не получала кинопремии за свою 20-летнюю карьеру. Ее слова передает издание boda.

«Да, мы получили множество премий за культовый фильм «Текст», но лично я никогда. Как-то я нахожусь вне всей этой тусовки. При том, что премии не показатель профессионализма, часто предсказуемы и всегда субъективны, потешить эго, безусловно, хочется. Ведь премия — нотариально заверенное признание коллег», — подчеркнула актриса.

При этом артистка отметила, что знаком качества можно считать попадание в номинацию, а не непосредственную победу в ней.

Недавно Асмус рассказала, что хотела увеличить губы ради роли в сериале «Люся». Асмус отметила, что была готова на такие косметические процедуры, и предложила такую идею художнице по гриму. Однако работница не разделила энтузиазма артистки, заявив, что «ни в коем случае» не стоит этого делать. Артистка предположила, что потом могла сама пожалеть о таком решении.

Асмус заявила, что «обожает» эксперименты. Ей неинтересно «просто сменить кофточку» или покрасить губы ради роли.

Ранее звезда «Глухаря» рассказал, как относится к играющим на камеру блогерам.