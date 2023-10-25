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Генпрокуратура проверит авиакомпанию после скандала с комиком Соболевым

Baza: Генпрокуратура РФ начала проверку авиакомпании из-за скандала с Соболевым

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Генпрокуратура РФ проверит российскую авиакомпанию, сотрудники которой пытались выгнать супругу комика Ильи Соболева из самолета. Об этом сообщает Telelgram-канал Baza.

По данным издания, распоряжение о проверке дал лично глава ведомства Игорь Краснов. Сейчас в Генпрокуратуре выясняют, были ли законными действия работников авиакомпании.

Недавно Соболев заявил, что его супругу пытались выгнать из самолета с грудным ребенком. По словам юмориста, из-за ошибки сотрудники авиакомпании «привязали» сына к нему в эконом-класс, а не к жене, которая летела бизнесом. Во время полета бортпроводник попросил убрать ребенка от матери.

«Мы не понимаем, что происходит, тут приходит наземная служба и говорит, что ребенок должен лететь со мной, так как его привязали на стойке ко мне в эконом, где мы делали апгрейд. Хотя мы этого не просили. В итоге ошиблись они, но выгоняют нас», — рассказал он.

Соболевым предложили сойти с самолета или же чтобы супруга комика пересела в эконом. Артист отметил, что из-за инцидента транспорт долгое время не взлетал, а его сотрудники были намерены вызвать полицию. В итоге пара смогла договориться, однако Соболевы остались недовольны сервисом авиакомпании.

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