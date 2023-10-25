Бабкина объяснила прекращение общения с Ротару словами: «Есть опасность»

Певица Надежда Бабкина заявила, что сейчас ее коллега София Ротару находится в «осадном положении» из-за конфликта России и Украины. Об этом исполнительница рассказала в программе «Так сказать».

«Она бы и рада сорваться, а там семья и все... Куда она рванет-то? Захочется же домой вернуться. Мы все домой ходим», — пояснила телеведущая.

По словам Бабкиной, до этого она поддерживала связь с Ротару, однако сейчас артистки на какое-то время прервали общение, так как «есть опасность».

«Она не смогла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ей не разрешили. Ее не пустили. Хотя у нас уже был сделан номер. Мы должны были петь «Червону руту» на украинском. Это было так круто. И она была увлечена», — отметила певица.

Бабкина подытожила, что очень любит Софию Ротару.

«Она и певица хорошая, и человек нормальный. Просто нормально надо общаться», — подчеркнула она.

Летом 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что Ротару живет за границей с сыном, невесткой и внуком, которые проживают в Италии уже больше года. Там же исполнительница купила заграничный домик, оформив его на сына Руслана Евдокименко.

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