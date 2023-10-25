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В РПЦ рассказали о состоянии «Троицы» Рублева

В РПЦ заявили, что «Троица» Рублева находится в хорошем состоянии

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Владимир Вдовин/РИА Новости

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала, что икона «Троица» Андрея Рублева хранится в надлежащих условиях. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

По ее словам, накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря, где находится икона, и побывал в помещении с климат-контролем, куда поместили произведение искусства.

«Икона в хорошем состоянии, хранится в надлежащих условиях», — уточнила Чернега, сопровождавшая патриарха.

Третьяковская галерея передала Свято-Троицкой Сергиевой лавре икону «Троица» Рублева в безвозмездное пользование минувшим летом. Договор об этом утвердили министр культуры Ольга Любимова и патриарх Кирилл. Последний назвал это событие историческим. Решение о передаче «Троицы» из Третьяковской галереи РПЦ принял президент Путин в середине мая после «многочисленных просьб православных верующих».

В ближайшее время в реставрационном центре имени Грабаря оценивают состояние реликвии.

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