Жену Ильи Соболева попытались выгнать из самолета

Комик Илья Соболев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его жену Наталью пытались выгнать из самолета с грудным ребенком.

По словам Соболева, из-за ошибки сотрудники авиакомпании привязали его грудного сына Ивана к нему в эконом-класс, а не к жене, которая летела в бизнесе. Во время полета бортпроводник попросил убрать ребенка от матери. Комик и его супруга были шокированы таким заявлением.

«Мы не понимаем, что происходит, тут приходит наземная служба и говорит, что ребенок должен лететь со мной, так как его привязали на стойке ко мне в эконом, где мы делали апгрейд. Хотя мы этого не просили. В итоге ошиблись они, но выгоняют нас», — рассказал юморист.

Соболевым предложили сойти с самолета или же чтобы супруга комика пересела в эконом. Артист отметил, что из-за инцидента транспорт долгое время не взлетал, а его сотрудники были намерены вызвать полицию.

В итоге Соболевы смогли договориться и самолет взлетел, однако они остались недовольны авиакомпанией. Супруга комика заявила, что фирма упала в ее глазах.

«Просто уроды», — написала жена артиста.

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