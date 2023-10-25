Певица Слава пожаловалась на здоровье: «Бабка на пределе»

Певица Слава пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на проблемы со здоровьем.

Слава рассказала, что у нее болит спина, кружится голова и кашель до сих пор не прошел. Артистка призналась, что еле стоит на ногах. Однако певица попросила за нее не переживать. По ее мнению, «ничего страшного» не произошло.

«Просто условий ноль для восстановления. Бабка на пределе», — возмутилась исполнительница.

24 октября стало известно, что Слава забыла слова из своей песни «Попутчица» во время выступления в Нижневартовске.

В начале октября у Славы начался большой тур по городам России. Всего в октябре исполнительница выступит в 18 городах. После Нижневартовска она отправилась в Сургут, а потом — Губкинский, Ноябрьск, Новый Уренгой и Курган. В ноябре артистка проведет еще 16 концертов.

В сентябре Слава призналась, что столкнулась со «страшнейшим» кашлем. Она пожаловалась, что проблемы с горлом не прекращаются уже пять месяцев. По словам певицы, врачи не обнаружили у нее каких-либо заболеваний. Слава также принимала антибиотики и гормональные препараты, но это не помогло.

Ранее звезда Comedy Woman пожаловалась на нервный срыв.