Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Невестка Светланы Светличной ответила на слухи о пневмонии актрисы

Невестка Светличной Ивашова опровергла информацию, что у актрисы пневмония

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова опровергла информацию в беседе с «Пятым каналом», что актрису госпитализировали с пневмонией.

Ивашова уверила, что у Светличной не было и нет никакой пневмонии. Однако самочувствие звезды оставляет желать лучшего.

«Конечно, сейчас она не может себя чувствовать хорошо. Человек — инвалид первой группы, болезнь Альцгеймера, глубокая деменция. Как она может себя чувствовать?» — заявила невестка артистки.

У Светличной появились первые признаки деменции около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.

6 октября 2023 года Telegram-канал Shot сообщил, что у Светличной развилась правосторонняя нижнедолевая пневмония. По данным источника, на протяжении года актриса находится в психиатрической больнице, где ей и диагностировали воспаление легких. Это случилось после того, как артистка пожаловалась на боли в груди.

Ранее Николай Дроздов продолжил домашнее лечение.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий