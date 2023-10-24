Невестка Светланы Светличной ответила на слухи о пневмонии актрисы

Невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова опровергла информацию в беседе с «Пятым каналом», что актрису госпитализировали с пневмонией.

Ивашова уверила, что у Светличной не было и нет никакой пневмонии. Однако самочувствие звезды оставляет желать лучшего.

«Конечно, сейчас она не может себя чувствовать хорошо. Человек — инвалид первой группы, болезнь Альцгеймера, глубокая деменция. Как она может себя чувствовать?» — заявила невестка артистки.

У Светличной появились первые признаки деменции около четырех лет назад. Она жаловалась на провалы в памяти и неадекватные идеи. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет. После новости о заболевании звезды она несколько раз была госпитализирована с проблемами со здоровьем.

6 октября 2023 года Telegram-канал Shot сообщил, что у Светличной развилась правосторонняя нижнедолевая пневмония. По данным источника, на протяжении года актриса находится в психиатрической больнице, где ей и диагностировали воспаление легких. Это случилось после того, как артистка пожаловалась на боли в груди.

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