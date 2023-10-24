Лера Кудрявцева пожаловалась на набранные килограммы после отпуска

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что поправилась на пять килограммов.

Кудрявцева набрала лишний вес после приезда в Москву из отпуска. На ее фигуру повлиял плотный график. По словам звезды, из-за работы у нее появились проблемы со сном, а также она стала реже контролировать свое питание и чаще перекусывать.

Кудрявцева рассказала, чем занималась на отдыхе. Телеведущая проходила различные процедуры.

«Лечебная, целебная грязь, которая очень полезна для кожи и суставов. Я также занималась спортом, в общем, отдых получился очень полезным для здоровья», — поделилась звезда.

В октябре Кудрявцева призналась, что жалеет о пластической операции. Телеведущая увеличила грудь после рождения ребенка. По словам звезды, со временем ее импланты стали протираться, а силикон вытек в лимфоузлы.

Кудрявцева отметила, что своим негативным опытом хочет предостеречь других девушек, которые желают увеличить грудь. Она добавила, что после извлечения имплантов у нее стало больше сил и энергии. Телеведущая больше не намерена вставлять новые, однако не отрицает, что в будущем может сделать подтяжку лица.

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