Бывшая возлюбленная отца Урганта рассказала о его самочувствии

Экс-возлюбленная Андрея Урганта Елена Романова заявила в беседе с mk.ru, что актер пока не жалуется на здоровье.

Романова уверила, что Ургант-старший нормально себя чувствует.

«Он давно сделал себе новый сустав, и с тех пор, мне кажется, у него вообще больше ничего не болит», — поделилась бывшая партнерша артиста.

В 2019 году Романова и Ургант расстались после десяти лет отношений. Несмотря на разрыв, они продолжают дружить и проводить время вместе. Бывшая возлюбленная даже сделала артиста крестным отцом своего сына Федора.

По словам Романовой, причиной их разрыва стало то, что любовь прошла, но «перешла на другой уровень». Она объяснила, что любит Урганта-старшего как родственника, но не как мужчину.

Романова рассказывала, что Ургант-старший встречается с новой возлюбленной, которую тоже зовут Елена. По ее словам, партнерша звезды очень приятная и коммуникабельная женщина в возрасте 45 лет, которая давно знает артиста. Спутница окружила актера теплом и заботой. Они вместе живут в Санкт-Петербурге.

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