Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшая возлюбленная отца Урганта рассказала о его самочувствии

Бывшая возлюбленная Андрея Урганта сообщила, что актер не жалуется на здоровье

close
100%
Первый канал

Экс-возлюбленная Андрея Урганта Елена Романова заявила в беседе с mk.ru, что актер пока не жалуется на здоровье.

Романова уверила, что Ургант-старший нормально себя чувствует.

«Он давно сделал себе новый сустав, и с тех пор, мне кажется, у него вообще больше ничего не болит», — поделилась бывшая партнерша артиста.

В 2019 году Романова и Ургант расстались после десяти лет отношений. Несмотря на разрыв, они продолжают дружить и проводить время вместе. Бывшая возлюбленная даже сделала артиста крестным отцом своего сына Федора.

По словам Романовой, причиной их разрыва стало то, что любовь прошла, но «перешла на другой уровень». Она объяснила, что любит Урганта-старшего как родственника, но не как мужчину.

Романова рассказывала, что Ургант-старший встречается с новой возлюбленной, которую тоже зовут Елена. По ее словам, партнерша звезды очень приятная и коммуникабельная женщина в возрасте 45 лет, которая давно знает артиста. Спутница окружила актера теплом и заботой. Они вместе живут в Санкт-Петербурге.

Ранее Губин ответил на обвинения в домогательствах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий