На концерте певицы Славы произошел конфуз: «Бабулечка, где же моя память»

Певица Слава забыла слова из своей песни «Попутчица» во время выступления в Нижневартовске. Видео с моментом публикует Telegram-канал «Звездач».

«Бабулечка. Где же моя память?» — вместо текста пропела артистка.

В начале октября у Славы начался большой тур по городам России. Всего в октябре исполнительница выступит в 18 городах. После Нижневартовска она отправилась в Сургут, а потом — Губкинский, Ноябрьск, Новый Уренгой и Курган. В ноябре артистка проведет еще 16 концертов.

Недавно Слава опубликовала гневное видеообращение к журналистке Ксении Собчак, но после удалила видео. Слава разозлилась на Собчак за возможность обсуждать «все подряд», а в конце и вовсе послала журналистку на три буквы. Предположительно, во время записи ролика исполнительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Я никогда в жизни ни у кого ничего не попросила. А у Ксюши Собчак вот такая шляпа вокруг нее, и ей все помогают, если эта сучка выкладывает какие-то [посты]... Зачем я это говорю?» — сказала артистка в ролике.

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