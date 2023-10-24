Екатерину Варнаву убрали из сериала «Цикады»

Кадр с актрисой Екатериной Варнавой вырезали из свежего тизера-трейлера сериала «Цикады». Это заметил Telegram-канал «Культовые русские сериалы».

В ролике, опубликованном на YouTube-канале Кинопоиска в августе, героиня Варнавы произносит фразу: «Я тебя ненавижу». Это видео скрыто, его можно найти только по ссылке. При этом на сайте самого Кинопоиска опубликован тизер-трейлер уже без сцены с комикессой. Ее также нет в списке актеров сериала.

В начале октября тот же Telegram-канал предполагал, что сервис Kion перенес премьеру сериала «Безбашенная» из-за участия в нем Екатерины Варнавы.

24 февраля 2022 года Варнава выступила против СВО, однако актриса удалила этот пост.

Недавно сообщалось, что Екатерина Варнава опубликовала кадры без макияжа.

Ранее актер из «Универа» подрался с прохожим из-за спора насчет СВО.