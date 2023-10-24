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Стало известно, как выглядит пентхаус Пугачевой и Галкина на Кипре

«КП»: Пугачева и Галкин купили апартаменты на Кипре за миллиард рублей

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dom.com.cy.

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) приобрели пентхаус на Кипре за €10 миллионов (примерно миллиард рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сообщает kp.ru.

Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города Лимассол. Сам ЖК находится на первой линии моря, а его высота составляет 170 метров.

Как рассказали местные жители, Пугачева и Галкин купили в кипрском ЖК самые дорогие апартаменты — трехэтажный пентхаус с личным бассейном и обзором в 360 градусов. При этом, отмечает kp.ru, даже самые дешевые студии в этом доме стоят от €635 тысяч.

Недавно сообщалось, что Пугачева пропала после отъезда из Израиля. Певицу после отъезда из Израиля никто не видел в течение нескольких дней. В окружении Пугачевой в качестве версии обсуждают ее переезд на Кипр. При этом директор певицы Елена Чупракова опровергла слухи о том, что артистка вместе с семьей улетела на остров.

Одновременно источники не исключают, что певица с детьми Лизой и Гарри могла улететь в США, где у нее есть апартаменты на берегу океана.

Ранее суд отказал третьей жене Градского в вопросе наследства.

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