Зрители уходили с концерта Арбениной с фонариками

На концерте «Ночных снайперов» в Новосибирске отключили свет, сообщает mk.ru.

Это случилось, когда слушатели провожали Диану Арбенину под конец ее выступления. По итогу всем присутствующим пришлось выбираться из зала с фонариками, также освещения не было в гардеробе и на парковке у спорткомплекса.

Зрители решили, что отключение электричества было запланированным элементом шоу. Однако позднее Арбенина в своем Telegram-канале призналась, что в зале «вырубило пробки».

«Я была в толпе когда выключился свет и видела, как люди вели себя в темноте. Зал стал одним целым, большим организмом, доверяющим друг другу», — отметила артистка.

Недавно сообщалось, что в Новосибирске местные жители написали обращение с просьбой отменить выступление Арбениной. Причиной стали давние высказывания певицы об СВО и ее песня «Не молчи».

После этого исполнительница назвала «диванным пинг-понгом» слухи о причине отмены ее концертов. 20 октября появились сообщения, что из афиш пропала информация о концерте Арбениной в Новосибирске. Однако агрегаторы пояснили, что решили снять объявление из-за того, что билеты на концерт Арбениной распроданы.

Выступление прошло 22 октября в пятитысячном зале «Локомотив-Арена» в Новосибирске.

Ранее вдову Шатунова на концерте памяти артиста сопровождал немецкий манекенщик.