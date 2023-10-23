Гастроли Мариупольского русского драматического театра состоятся в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском государственном театре юного зрителя состоятся гастроли Мариупольского республиканского академического русского драматического театра.

Нижегородскому зрителю коллектив Мариупольского русского драматического театра представит два спектакля: детскую музыкальную сказку по пьесе Владимира Орлова «Золотой цыпленок» и постановку по одноактным пьесам Антона Чехова «Водевили».

«Золотой цыпленок» – это веселая добрая сказка о детской непосредственности и безусловной любви, погружающая в атмосферу беззаботного детства.

Одноактные пьесы-шутки Чехова «Юбилей», «Медведь» и «Предложение», по которым поставлен спектакль «Водевили», не сходят со сцены уже более 100 лет. Зрители увидят, как торжественный день в банке оборачивается фарсом, сватовство едва не срывается из-за давних имущественных споров, а решение финансового вопроса неожиданно приводит к пылкой влюбленности.

Гастроли Мариупольского русского драматического театра в Нижнем Новгороде пройдут впервые.

Летом 2023 года правительством Нижегородской области в рамках мероприятий по поддержке новых регионов России Мариупольскому русскому драматическому театру был передан 18-местный автобус, что позволило коллективу расширить свою гастрольную деятельность.

В рамках гастрольного тура коллектив театра уже посетил Киров и Чебоксары.