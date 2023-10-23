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Татьяна Буланова планирует детей от нового мужа

Певица Татьяна Буланова сообщила о желании родить двоих детей

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Телеграм-канал «Звездач»

Певица Татьяна Буланова сообщила в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что хочет завести детей.

Буланова планирует родить еще два раза. Артистка хочет мальчика и девочку. Она уточнила, что ее супруг, бизнесмен Валерий Руднев, желает, чтобы у него был сын. Предприниматель мечтает, чтобы его будущий ребенок стал спортсменом.

«У него свои планы. Осталось только это все организовать, дело за малым», — поделилась звезда.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

В октябре Буланова призналась, что не заключила брачный контакт с супругом.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

Ранее Меладзе ответил на слухи о разводе брата с Брежневой.

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