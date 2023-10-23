Наталья Пьеха стала жертвой мошенничества бывшего жениха Волочковой

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья стала жертвой мошенничества экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана. Об этом сообщает Mash.

Наталья Пьеха инвестировала 200 тысяч рублей в якобы развитие сети кондитерских изделий Дюрана «Family Desert». Сумма должна была быть возмещена в течение года с учетом прибавления 5% ежемесячно. Однако мужчина так и не выполнил свои условия договора. Он перестал выходить на связь с кредиторами и отдавать проценты.

По данным Mash, Дюран занял на развитие своего бизнеса примерно у 50 человек. Он задолжал около 100 миллионов рублей.

В апреле 2022 года на Дюрана завели уголовное дело и объявили в федеральный розыск. В сентябре 2023-го мужчину задержали в Москве на Малой Бронной. Бизнесмена арестовали и отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

18 мая стало известно, что другого бывшего возлюбленного Волочковой, банщика Сергея Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене. 10 августа его супруга записала видеообращение, в котором попросила выпустить супруга из СИЗО.

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