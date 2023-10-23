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Суд отказал третьей жене Градского в вопросе наследства

Суд в Москве отказал третьей жене Градского в праве на наследство музыканта

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Wikimedia Commons

Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене Александра Градского Ольге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — говорится в сообщении.

Ольга Градская подала иск в суд к вдове музыканта Марине Коташенко и собственным детям Марии и Даниилу в 2022 году. Отмечается, что разбирательства по делу прошли в закрытом режиме. Градская потребовала выделить ей долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром.

В октябре прошлого года двоюродная сестра Градского Наталья заявила, что хочет вернуть имущество, которое ее брат «несправедливо» оформил на себя. Отмечалось, что она собирается решить свой вопрос с помощью суда.

Народного артиста России Александра Градского не стало 28 ноября 2021 года в возрасте 73 лет. Ольга Градская (урожденная Фартышева) состояла в браке с музыкантом 1980 по 2001 год.

Ранее вдова Градского посетила могилу музыканта в годовщину смерти.

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