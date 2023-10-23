Директор Пугачевой прокомментировала новость о поездке певицы на Кипр

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о том, что певица вместе с семьей улетела на Кипр. Об этом она рассказала в разговоре с интернет-изданием «Абзац».

По словам директора артистки, она ничего не знает о ее переезде.

«Нет. Я ничего об этом не знаю. У меня нет такой информации», — сказала Чупракова.

23 октября kp.ru, ссылаясь на окружение артистки, писала, что Алла Пугачева покинула Израиль вместе с младшими детьми Лизой и Гарри и отправилась на Кипр. По информации газеты, Примадонна воспользовалась кипрским паспортом и ближайший год проведет на острове.

19 октября муж певицы, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр.

Напомним, что в октябре 2022 года Галкин и Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Ранее были раскрыты детали райдера Аллы Пугачевой.