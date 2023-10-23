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Рассмотрение жалобы на продление ареста Беркович отложили

Суд отложил рассмотрение жалоб на продление ареста Беркович и Петрийчук

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Станислав Красильников/РИА Новости

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья обосновала решение отложить рассмотрение на 25 октября тем, что в суд поступили дополнения к апелляционной жалобе от адвоката Сергея Груздева, который 23 октября не смог присутствовать на заседании. Беркович и Петрийчук, а также другие адвокаты должны с ними ознакомиться.

В начале сентября Хамовнический районный суд продлил срок ареста Беркович и Петрийчук до 4 ноября. Продление обосновали невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз — психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Суд также заключил, что обвиняемые могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или препятствовать производству по делу.

Обоснованием для ареста стало размещение на YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», где эксперты нашли признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и джихадизма.

Защита обвиняемых считает проведенную «деструктологическую» экспертизу незаконной и основывает свои аргументы на ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. В ответе говорится, что такие экспертизы не проводятся в РФЦСЭ, а «деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями».

Режиссером спектакля является Беркович, а сценаристом — Петрийчук. В постановке показана история женщин, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль получил «Золотую маску» и был финансирован, в том числе, Министерством культуры.

Ранее режиссер клипов Славы Марлоу потребовал от исполнителя миллион рублей.

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