Режиссер клипов Славы Марлоу потребовал от исполнителя миллион рублей

Режиссер первых клипов Славы Марлоу Андрей Либо потребовал у исполнителя миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кроме того, Либо хочет добавлять к долгу по 100 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

По словам режиссера, он познакомился со Славой Марлоу во время учебы в институте кино и телевидения. По просьбе артиста он бесплатно снял в Мурино Ленинградской области несколько видео, чтобы их заметил Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и помог с продвижением Марлоу.

Андрей Либо утверждает, что Марлоу пообещал ему поделиться прибылью, но после забыл об этом.

Концертный директор артиста в беседе с представителями канала заявил, что Марлоу в курсе ситуации, но комментировать ее не будет.

Накануне эстрадный исполнитель Леонид Агутин потребовал еще миллион с блогера, обвинившего его в сатанизме.

Ранее певец Егор Крид отсудил у организаторов своего концерта в Архангельске более 12 миллионов рублей.